Minik yelkencilere sertifika

Kartal Belediyesi ile Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü işbirliğiyle Kartallı çocukları, deniz sporlarıyla tanıştırma düşüncesi ile başlatılan Ücretsiz Yelken Yaz Okulu’nda 2017 sezonu sona erdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre temmuzda başlayan sezonda eğitim alan çocuklar, yaz tatillerini hem eğlenceli hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine büyük katkılar sağlayan bir aktivite içinde yer alarak değerlendirdi. Eğitimlerini tamamlayan, 8-11 yaş arası 70 çocuk Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, yelken kulübü yetkilileri ve aileler ile kursiyer öğrenciler katıldı.

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