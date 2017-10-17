Başakşehir Living Lab’da, 10-12 yaş aralığındaki öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen atölye çalışmasında çocuklar, yanlarında getirdikleri atık malzemeleri kullanarak şehir maketi yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ve İstanbul Desing Factory işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Çocuklar ile Sürdürülebilir Şehir Tasarımı’ atölyesi, endüstriyel tasarımcı Pelin Öztürk önderliğinde yapıldı. 4 saat süren atölyede, sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler, hayallerindeki sürdürülebilir şehirlerin taslağını oluşturdu. Atölye, projelerin değerlendirilmesi ile son buldu. 1 günlük etkinlik sonunda, atölyeye katılan öğrencilere katılım sertifikası ve sürdürülebilir enerji konulu kitap armağan edildi.

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