Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde gerçekleşen sinema gösterimleri ile çocuklar birbirinden eğlenceli ve farklı filmlerle tatilin keyfini çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı Turabibaba, Çıksalın ve Okmeydanı kütüphanelerinde gerçekleştirilen sinema günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik haftaiçi ve hafta sonu gerçekleştirilen sinema gösterimleri ile çocuklar birbirinden eğlenceli ve farklı filmlerle tatilin keyfini çıkardı.

Film izlemeye gelen çocuklara girişte patlamış mısır ikram edildi. Yarıyıl tatili ile başlayan sinema günleri, ikinci yarıyıl ders zilinin çalmasıyla sone erdi. Öğrenciler için kültürel ve sanatsal faaliyetlere çok önem verdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu organizasyon sadece tatil dönemleriyle sınırlı da değil. Eğitim dönemi boyunca öğrencilerimizi sinemaya götürmeye devam ediyoruz” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER