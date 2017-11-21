İbrahim Adan'ın spor merkezinde genç sporcular yetişiyor!

Çocuklarımız spor alanlarında daha fazla yer almaya başladı...

Gazete Habertürk'ten Ertuğrul Güneş'in haberine göre çocukların doğal gelişimlerini gözlemleyerek; 32 farklı parametrede sürat, kuvvet ve denge gibi analizlerle bilimsel değerlendirmeler gerçekleştiren SBK, kendi tesislerinde 12 yılda 25 binden fazla çocuğun fiziksel yapısına uygun olarak spor yapmasına katkıda bulunmasıyla dikkat çekti. Her biri 300 saatlik staj yapan eğitmenleriyle dünya standartlarında bir yapıya bürünen kurum, sonuçları kağıda dökerek aileleriyle paylaşıyor.

YOĞUN İLGİ VAR

Bu doğrultuda çocuğun hangi branşa daha yatkın olduğu belirlenip doğru yönlendiriliyor. Çocuğunun fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde sporla büyümesini isteyen ailelerin bu nedenle SBK’ya yoğun olarak ilgi gösterdiği ifade edildi. Alınan yüksek verimin ardından birçok okulla da işbirliği içerisinde olan Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi’nde ayrıca, kimsesiz çocuklara verilen ücretsiz yıllık eğitimlerle de önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atıldığı ifade edildi.

İbrahim Adan

Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi