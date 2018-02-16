Kuşçu Ortaokulu Kız Futsal Takımı oyuncuları, profesyonel liglerdeki büyüklerinin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için ellerinde pankartlarla sahaya çıkmasının ardından, kendilerinin de benzer bir destek mesajı verebileceklerini düşündü. Konuyu Beden Eğitimi Öğretmenleri Hulusi Ulaşer ile paylaşan çocuklar öğretmenlerinin de verdiği destekle hemen çalışmalara başladı.
Eski bir muşamba parçasının sol tarafına dalgalanan bir Türk Bayrağı çizen küçük oyuncular, pankartlarına 'Tüm Kalbimiz ve Dualarımızla Mehmetçiğimizin Yanındayız' yazdı. Hazırladıkları pankartlarıyla sahaya çıkan yıldız kız futsal takımı oyuncuları, tribünlerden alkış alırken, sosyal medyada paylaşılan videoları da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Takım oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Hulusi Ulaşer, "Geçen hafta çocuklar televizyon izlerken, maçlardan önce futbolcu ağabeylerinin ellerinde Mehmetçiğe destek pankartını görmüşler. Bizim de bu hafta maçlarımız vardı. Okulda bizim de bunu yapıp yapamayacağımızı sordular. Böyle bir destek pankartıyla manevi olarak askerlerimizin yanında olup olamayacağımızı sordular. Ben de neden olmasın dedim. Fırça, okulumuzda bulunan muşamba, kalem ve bantlar yardımıyla böyle bir şey ortaya çıktı. Çocukların vatanına, milletine bağlı olduğunu belirtmek ve askerlerimizin her zaman yanında olduğunu belirtmek için böyle bir çalışma yaptık. Çok beğeni aldık" şeklinde konuştu.
Takım oyuncularından 13 yaşındaki Zeynep Erağca pankartı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerin manevi olarak yanlarında olmak için hazırladıklarını söylerken bir başka takım oyuncusu olan 14 yaşındaki Dönsel Aydın ise yaklaşık 3-4 gün süren çalışmalarında muşamba ve boya kullandıklarını dile getirdi.
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