HT Magazin'de yer alan habere göre, 39 yaşındaki güzel aktris, pahalı marka çanta, tasarım mini elbisesi ve babetiyle her zamanki gibi kendine has tarzını yansıtmıştı. Holmes, kombiniyle çektirdiği bir kareyi de Instagram’dan 1.4 milyon takipçisiyle paylaştı.

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