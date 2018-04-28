Minnesota Stars - Houston 1836 sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Minnesota Stars, 29 Nisan 2018 Pazar günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Minnesota Stars 6 puanla 17. sırada, Houston 1836 8 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Minnesota Stars, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Minnesota Stars kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, Houston 1836 sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Minnesota Stars önceki hafta San Jose Earthquakes mücadelesinde 3-2 yenildi.

Houston 1836 ise Chicago Fire karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Minnesota Stars, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 4 gol atarken 4 gol yedi.