Minnesota Stars - Houston 1836 sahaya çıkıyor

Minnesota Stars ve Houston 1836, 29 Nisan 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Minnesota Stars 6 puanla 18. sırada, Houston 1836 8 puanla 13. sırada bulunuyor. Minnesota Stars son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Minnesota Stars kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Houston 1836 kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Minnesota Stars son hafta oynanan San Jose Earthquakes maçında 3-2 yenildi.

Houston 1836, Chicago Fire karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Minnesota Stars, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Minnesota Stars, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 4 gol atarken 4 gol yedi.