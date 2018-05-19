Minnesota Stars - Kansas City Wizards karşılaşma önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Minnesota Stars, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Kansas City Wizards takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Minnesota Stars 12 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Kansas City Wizards 23 puanda ve 2. sırada. Minnesota Stars son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Minnesota Stars galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Minnesota Stars son haftadaki San Jose Earthquakes müsabasında 3-2 yenildi.

Kansas City Wizards ise Salt Lake maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Minnesota Stars, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Kansas City Wizards ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kansas City Wizards, 10 gol atarken 6 gol yedi.