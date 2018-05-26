Minnesota Stars - Montreal Impact maçı ne zaman?

Minnesota Stars ve Montreal Impact, 27 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Minnesota Stars 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Montreal Impact 9 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Minnesota Stars, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Montreal Impact, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da Minnesota Stars kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Montreal Impact kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Minnesota Stars son hafta oynanan Carolina Railhawks maçında 1-2 kazandı.

Montreal Impact ise Atlanta Silverbacks karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Minnesota Stars, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Minnesota Stars, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Montreal Impact, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montreal Impact 6 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.