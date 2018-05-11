Minnesota Stars - San Jose Earthquakes rakamlar

ABD MLS maçında Minnesota Stars ile San Jose Earthquakes, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Minnesota Stars 12 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 5 puanda ve 22. sırada. Minnesota Stars son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. San Jose Earthquakes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Minnesota Stars galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, San Jose Earthquakes galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Minnesota Stars önceki hafta San Jose Earthquakes mücadelesinde 3-2 yenildi.

San Jose Earthquakes, Minnesota Stars karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Minnesota Stars, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

San Jose Earthquakes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. San Jose Earthquakes, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.