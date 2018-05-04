Minnesota Stars - Vancouver Whitecaps maçı rakamları

ABD MLS maçında Minnesota Stars ile Vancouver Whitecaps, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Minnesota Stars 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Vancouver Whitecaps 13 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Minnesota Stars, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Minnesota Stars kazanır 1.90, berabere biter 3.20, Vancouver Whitecaps kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Minnesota Stars önceki hafta San Jose Earthquakes mücadelesinde 3-2 yenildi.

Vancouver Whitecaps ise Portland Timbers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Minnesota Stars, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Minnesota Stars, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Vancouver Whitecaps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vancouver Whitecaps, 6 gol atarken 14 gol yedi.