Miops, Nasa ve Amerikan Ordusu tarafından satın alındı

Türk girişimciler Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bayraktar'ın geliştirdiği Miops, Kickstarter platformu ile dünya çapında tanınan bir ürün haline geldi.



Fotoğrafçıların refleksleri ile yakalaması zor olan yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlayan ürünün müşterileri arasında ABD’de kamera ekipman mağazalarından B&H, NASA ve Amerikan Ordusu gibi kamu kuruluşları yer alıyor.



NASA ise Miops ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanmış. Miops 25 ülkedeki bayiler aracılığıyla kullanıcılara ulaşıyor. Satış fiyatı ise 219 dolar olarak belirlenmiş.



Miops Smart tetikleyicinin nasıl kullanıldığını girişimcilerden Onur Çelik, şöyle anlatıyor:



“Fotoğraf makinenize bizim sağladığımız özel bir kablo ile bağlanıyor ve cihazın ara yüzünden ya da akıllı telefon uygulaması üzerinden istediğiniz modu ve o Moda ait parametreleri seçiyorsunuz. Daha sonra ise anlık olayın (şimşek, balon patlaması, bardak kırılması vs) bekliyorsunuz. Cihazımız bu olay gerçekleştiğinde çok hızlı bir şekilde bunu algılıyor ve fotoğraf makinenize gerekli çekim sinyalini göndererek o anın fotoğrafının yakalanmasını sağlıyor.”

Milliyet

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