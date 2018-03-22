MIPIM’den yeni fırsatlarla döndü

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Azerbaycan Heydar Aliyev Havalimanı, Umman Salallah Havalimanı, İnİstanbul, Akasya Acıbadem, Beşiktaş Vodafone Arena, GS Türk Telekom Stadyumu ve Ülker Sports Arena gibi önemli yapıları portföyünde bulunduran şirket, dört gün boyunca yabancı yatırımcılarla buluştu.
MIPIM’in, teknik müşavirlik hizmeti sunan ProPlan’ın uluslararası arenada tanınırlığının artırılmasında oldukça etkili ve verimli bir platform olduğunu ifade eden ProPlan Proje Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber, “MIPIM sayesinde gayrimenkul pazarında hangi yönde ne gibi gelişmeler yaşandığı ve gelişen bölgelerin nereler olduğu konularında güzel tecrübeler ve bilgilendirmeler edindik. Bu sene, sektörümüze bir kez daha dışardan bakabilmemize yardımcı olan bu platformda pazarın dinamizmini takip edebilme, güncelleşme ve yeni beraberlikler yaratabilme konusunda verimli bir süreç geçirdik. Sektörümüzün dünya çapında önemli oyuncuları ile bir araya geldiğimiz MIPIM’i kazandığımız yeni fırsatlar ve potansiyeller ile geride bıraktık” diye konuştu.
MIPIM'de yer almanın büyük bir sorumluluğu beraberinde getirdiğine dikkat çeken Erken Özber, "Türkiye'nin uluslararası pazarda proje yönetimi adına gerçekleştirdiği başarıları ve iş yapabilme gücünü tanıtırken, hayata geçirdiğimiz büyük uzmanlık gerektiren projelerin güçlü yatırımcı portföyünü de yanımızda getiriyoruz. Bu alanda proje yönetim hizmeti alarak profesyonel anlamda gerçekleştirilen projelere, sektöründe lider yerli ve yabancı firmaların yaklaşımını da tecrübe ediyoruz" görüşünü dile getirdi.
“Dünyanın şehircilik haritasının değiştiği bu süreçte yer almaya hazırız”
Özber, “Özellikle havalimanı projeleri ile Azerbaycan, Libya, Sudan, Umman, Türkmenistan’da hizmet verdik. Dubai’de ise danışmanlık hizmeti verdiğimiz iki tower projesi var. Hedefimiz, yurt dışında ve farklı proje tiplerinde yer almak. Bu hedef pazarlara ulaşmamız açısından etkili bir organizasyon olan MIPIM 2018’de özellikle dünyada gelişen potansiyel bölgeleri gördük ” diye konuştu.
MIPIM’in bu yıl “Dünyanın Şehircilik Haritası Değişiyor” ana teması ile kapılarını açtığını hatırlatan Erkan Özber, “Nüfusları, kendilerine has sanayi yatırımları ve iş kapasiteleri ile ülkelerin yerine şehirlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı bir dünya hiç de uzak değil. Şehirlerin, ülkelerine yön vereceği ve liderliği ele alabileceği yeni bir dünya öngörüsü gerçekten heyecan verici. Her biri kendisine has birçok ekonomik, kültürel ve yapısal özelliğe sahip şehirlerin, kendi yatırımcılarına ve sakinlerine yönelik ihtiyaçlara destek vermesi, kendilerini geliştirmesi ve diğer şehirlere örnek olması gerçekten faydalı bir değişiklik olacaktır. Dünya şehircilik haritasının değiştiği bu süreçte gayrimenkul sektörünün tüm aktörlerine birçok iş fırsatı kapısı açılırken, görev ve sorumluluklar da bir o kadar ağır ve önemli olacaktır. ProPlan İnşaat Proje Yönetimi olarak biz de tüm yetkinliğimizle bu süreçte yer almaya hazırız” açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.