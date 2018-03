MIPIM’den yeni fırsatlarla döndü

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Azerbaycan Heydar Aliyev Havalimanı, Umman Salallah Havalimanı, İnİstanbul, Akasya Acıbadem, Beşiktaş Vodafone Arena, GS Türk Telekom Stadyumu ve Ülker Sports Arena gibi önemli yapıları portföyünde bulunduran şirket, dört gün boyunca yabancı yatırımcılarla buluştu.

MIPIM’in, teknik müşavirlik hizmeti sunan ProPlan’ın uluslararası arenada tanınırlığının artırılmasında oldukça etkili ve verimli bir platform olduğunu ifade eden ProPlan Proje Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber, “MIPIM sayesinde gayrimenkul pazarında hangi yönde ne gibi gelişmeler yaşandığı ve gelişen bölgelerin nereler olduğu konularında güzel tecrübeler ve bilgilendirmeler edindik. Bu sene, sektörümüze bir kez daha dışardan bakabilmemize yardımcı olan bu platformda pazarın dinamizmini takip edebilme, güncelleşme ve yeni beraberlikler yaratabilme konusunda verimli bir süreç geçirdik. Sektörümüzün dünya çapında önemli oyuncuları ile bir araya geldiğimiz MIPIM’i kazandığımız yeni fırsatlar ve potansiyeller ile geride bıraktık” diye konuştu.

MIPIM'de yer almanın büyük bir sorumluluğu beraberinde getirdiğine dikkat çeken Erken Özber, "Türkiye'nin uluslararası pazarda proje yönetimi adına gerçekleştirdiği başarıları ve iş yapabilme gücünü tanıtırken, hayata geçirdiğimiz büyük uzmanlık gerektiren projelerin güçlü yatırımcı portföyünü de yanımızda getiriyoruz. Bu alanda proje yönetim hizmeti alarak profesyonel anlamda gerçekleştirilen projelere, sektöründe lider yerli ve yabancı firmaların yaklaşımını da tecrübe ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

“Dünyanın şehircilik haritasının değiştiği bu süreçte yer almaya hazırız”

Özber, “Özellikle havalimanı projeleri ile Azerbaycan, Libya, Sudan, Umman, Türkmenistan’da hizmet verdik. Dubai’de ise danışmanlık hizmeti verdiğimiz iki tower projesi var. Hedefimiz, yurt dışında ve farklı proje tiplerinde yer almak. Bu hedef pazarlara ulaşmamız açısından etkili bir organizasyon olan MIPIM 2018’de özellikle dünyada gelişen potansiyel bölgeleri gördük ” diye konuştu.

MIPIM’in bu yıl “Dünyanın Şehircilik Haritası Değişiyor” ana teması ile kapılarını açtığını hatırlatan Erkan Özber, “Nüfusları, kendilerine has sanayi yatırımları ve iş kapasiteleri ile ülkelerin yerine şehirlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı bir dünya hiç de uzak değil. Şehirlerin, ülkelerine yön vereceği ve liderliği ele alabileceği yeni bir dünya öngörüsü gerçekten heyecan verici. Her biri kendisine has birçok ekonomik, kültürel ve yapısal özelliğe sahip şehirlerin, kendi yatırımcılarına ve sakinlerine yönelik ihtiyaçlara destek vermesi, kendilerini geliştirmesi ve diğer şehirlere örnek olması gerçekten faydalı bir değişiklik olacaktır. Dünya şehircilik haritasının değiştiği bu süreçte gayrimenkul sektörünün tüm aktörlerine birçok iş fırsatı kapısı açılırken, görev ve sorumluluklar da bir o kadar ağır ve önemli olacaktır. ProPlan İnşaat Proje Yönetimi olarak biz de tüm yetkinliğimizle bu süreçte yer almaya hazırız” açıklamasında bulundu.