Receb ayının 27. günü, yani 13 Nisan Cuma gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Hz. Muhammed'in arşa (göğe) yükseldiği gece olarak bilinen günün Müslümanlar için önemi büyük. Miraç Kandili'nde yerine getirilen ibadetlerden birisi olan Miraç Kandili orucu ne zaman tutulacak? İşte Miraç Kandili'nde oruç tutmak ile ilgili bazı bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Muhammed'in, bu günün gündüzünde oruç tuttuğu, gecesinde ise namaz kıldığı biliniyor. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27. gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.

“Receb’in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-’ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür.” (Gunye 1/182)

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir.”

“O gün Receb’in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür.” (Gunye 1/183)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?



Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

Miraç; Receb'in 27. gecesi... Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk... Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma...

Süleyman Çelebi'nin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece...

Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.

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