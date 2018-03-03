Miranda Kerr, "Her sabah tüm vucüdumu doğal bir lif ile fırçalıyorum, sonra nemlendiriyorum. Bu vücudumun sıkı olmasında büyük fayda sağlıyor. Cildim için en önem verdiğim şey ise temiz tutmak. Tabii ki kremler ve yağlardan da destek alıyorum" dedi.

34 yaşındaki Avustralyalı model, hayatında aldığı en iyi güzellik tavsiyesini de şöyle anlattı: Babaannem 'güzelliğin sırrı gülümsemek' derdi. Bence çok haklı.