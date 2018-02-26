Güne limonlu sıcak su içerek başladığını belirten 34 yaşındaki model, “Böylece sindirim sistemim aktif olarak çalışır” dedi.



Haftada iki defa pilates ve yoga yaptığını vurgulayan Kerr, “Oğlumla dans etmek ve karın egzersizleri çalışmak vazgeçilmezlerim arasında. Sebze ağırlıklı beslenirim, lahana ve ıspanak en sevdiklerim, tazelerini almak için sık sık pazara giderim” şeklinde konuştu.

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