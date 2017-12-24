Posta’nın haberine göre, Miray Daner istediği kıyafeti giyemiyor, dans edip spor yaparken de rahatsız oluyormuş.



18 yaşındaki Miray Daner, özel bir elbise diktirmek için gittiği terzisine, ''Sezon sonunda dizi tatile girince ilk işim göğüslerimi küçülttürmek olacak!'' diye dert yanmış.

Miray Daner