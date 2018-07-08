Miray Daner sevgilisi Kubilay Aka'nın rol aldığı sette nöbet tuttu

Miray Daner, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un 'Celasun'u Kubilay Aka ile bir yıldır aşk yaşıyor. Aka, geçtiğimiz günlerde bir proje için kamera karşısına geçti. Sevgilisini çok kıskanan Daner, çekim boyunca Kubilay Aka'yı yalnız bırakmadı