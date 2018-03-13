Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon rol aldıkları dizide üvey abi-kardeşi oynayan ikili, rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye yapımcı tarafından gelen yasakla, beraberliklerini saklamak zorunda kalmıştı.

Diziden ayrılan ve Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Çukur’a Celasun karakteriyle dahil olan Kubilay Aka ve Daner, Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta sevgilisine sarılmış bir şekilde görüntülenen Aka, flaşların patlamasıyla elini çekmek zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Aka, “Yeterince çektiniz. Bırakırsanız aracımıza binip, evimize gideceğiz” dedi.

MİRAY DANER KİMDİR?

Tam adı Miray Naz Daner olan genç yıldız 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu. Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan Miray Daner, büyük kitlelere adını Vatanım Sensin'deki Hilal karakteriyle duyurdu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yaptı.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde tamamlamıştır. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken; Ufuk Ergin ve Ozan Doğulu’nun işlemlerini gerçekleştirirken sanatçının yaka kartına bakarak İnstagram adresine ulaşıp mesaj atmasıyla Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılmıştır.

Bu teklifle hayatı değişen Kubilay Aka, ilk oyunculuk deneyimini Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteri ile gerçekleştirmiştir. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Cilasun karakterini canlandırmaktadır.