Mircea Lucescu'nun basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yaratmak çabuk olmuyor."

"Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek."

"Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım, almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için bu gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var."

"Benim için önemli olan, bütün oyuncuların Milli Takım'a gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli. Milli Takım'ın renklerini seven futbolculara ihtiyacım var. Akıllı, istekli olan oyunculara ihtiyacım var."

"Milli Takım'a ve gençlere yardımı olacaksa tecrübeli oyuncuları takıma tabii ki alırım. Yeni oyun organizasyonu benim için önemli. Avrupa'da ve dünyada sonuç elde etmek istiyorsak oyunu kontrol edip, üstünlüğümüzü kurmamız lazım."

"KULÜP PERFORMANSI ÖNEMLİ"

"Kulüp performansı çok önemli. Kulüpte 8 ay boyunca kullanılan oyun sistemi var. Herkes kendi bölgesinde ne yapacağını biliyor. Benim önümde iki gün var. 2 antrenman 4 toplantı yapabiliyoruz."

"1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil."