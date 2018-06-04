Teknik direktör Mircea Lucescu ile yeni bir sayfa açan A Milli Takım, hazırlık maçlarında önce İran’ı 2-1 yendi ardından Tunus ile 2-2 berabere kaldı. Genel olarak ortaya olumlu bir futbol koyan kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Lucescu’nun takımın doğru yolda olduğunu söylediği öğrenildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre ekibi ile bir durum değerlendirmesi yapan Rumen teknik adam, “İskelet kadroyu kurma arayışımızda her iki maçta şans verdiğimiz oyuncuların ortaya koyduğu performans bize ışık tuttu. Daha çok yolumuz var ancak istediğimiz noktaya geleceğimizden eminim. Elimizde potansiyeli yüksek oyuncular var. Yeni başlangıçlar sancılı olur ancak önümüz açık, gelecekte her şey bizim için çok güzel olacak. En kısa sürede herkesin takdir edeceği bir takım yaratmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve ve bunu başaracağız” dediği belirtildi.

MİLLİLER RUSYA'DA

Öte yandan üçüncü ve son hazırlık maçını yarın Rusya ile oynayacak olan Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını İsviçre’de sürdürdü. nyon kentindeki Colovray Stadı’nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda milliler, koşu ve pas çalışması yaptı. İdmana tüm futbolcular katılırken sağ arka adalesinde ağrı bulunan Okay Yokuşlu koşu yaptı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti. A Milli Takım, dün öğleden sonra ise Moskova’ya geçti.