Mircea Lucescu, TFF'ye sitem etti!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu, kamp için isyan etti. 29 kişilik aday kadrosu, bugün Antalya'da toplanırken Rumen çalıştırıcı bu durumdan memnun değil.

Fanatik'in haberine göre Lucescu maçın Eskişehir'de, Milli Takım kampının ise Antalya'da olmasına tepki gösterdi. Soğuk iklime alışkın olan İzlandalı oyuncuların, benzer şartlardaki Eskişehir'de çok da zorlanmayacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Milli Takım oyuncularının ise sıcak iklime sahip Antalya'dan neredeyse tam tersi hava şartlarının olduğu Eskişehir'e geçmesinin dezavantaj oluşturabileceğini düşünüyor.

Lucescu'nun TFF yönetimine, "Eskişehir'de oynayacaksak burada kamp yapmalıydık. Ancak biz sıcak iklim olan Antalya'dan soğuk iklime geçeceğiz. İzlanda için sorun teşkil etmeyecek bir durum ama biz zorlanabiliriz. En azından rakibimizin çok da alışık olmadığı Antalya ikliminde oynayabilirdik. Neden böyle oldu?" şeklinde serzenişte bulunduğu öğrenildi.

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