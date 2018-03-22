A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Okay Yokuşlu, İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.



Milli futbolcu Okay Yokuşlu "Bu ekibe güveniyorum. Kaliteli isimlerimiz var. Tabii ki sadece bunlar yeterli de değil. Birbirimizle oynamamız lazım. Dünya Kupası'na gitmek bizim için çok önemliydi. Orada olmamak bizleri üzüyor. Biz de orada olmak isterdik. Ancak geçmişi değiştiremiyoruz maalesef. Önümüze odaklanmak zorundayız. Bir yapılanma var ve ben bu yapılanmaya güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bütün oyuncuları izlemeye çalıştım. 50'dan fazla maçı canlı olarak izledim. Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor doğal olarak.

26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 farklı kulüpte oynuyorlar. Her oyuncu ile ilişkiler değişik oluyor. Hepsi farklı bir kültürden geliyorlar. Bu maçlar bize oldukça yardımı olacaktır.

Herkes 10 numara oynamak istiyor. Hakan, Emre, Yusuf, Oğuzhan... Hepsi 10 numara oynamak istiyor. Bazen sahada karışıklık oluyor, mesela Arnavutluk maçında. Ama zamanla ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacaktır.

Genç Türk oyuncuların problemi bu. Herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 yıl önce de böyleydi, hala aynı...

Hakan Çalhanoğlu, sezon başında sahada dolaşıyordu ama Gattuso'nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız lazım."