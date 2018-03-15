Makaron'un haberine göre, “Eşiniz Tuba Ünsal ile evlerinizi ayırdığınız doğru mu?” sorusuna gülerek karşılık verdi.



Mirgün Cabas, ertesi gün ise boşanma iddiasıyla ilgili, “Evlendiğimizde meslektaşlarımıza haber vermiştik. Bir gün boşanacak olursak bunu da haber vereceğiz” dedi.

Ünsal ve Cabas'ın boşanma sürecine girdiği öne sürülmüştü. Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı söylenmişti.



Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.