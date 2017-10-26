Mirgün Cabas'ın panik anları

Tuba Ünsal’ın eşi Mirgün Cabas, önceki gece Bebek sahilde bir kadınla objektiflere takıldı. Motosikletiyle bir büfenin önünde duran Cabas flaşlar patlayınca panikledi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Arkasında oturan kadının eşi olmadığı anlaşılan gazeteci, muhabirleri atlatmak için gaza yüklenince kazanın eşiğinden döndü. Büfenin yanındaki kafeye çarpmaktan son anda kurtulan Cabas, hızla gözden kayboldu.

Mirgün Cabas