Posta'nın haberine göre; Tuba Ünsal konu hakkında şunları söylemişti: “Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün’e aşık olmasaydım çoktan bitmişti.”



Mirgün Cabas oğulları Civan Mert ile önceki gün Bebek Parkı’ndaydı. Boşanacak mısınız?” sorusuna “Tuba gerekli açıklamayı yaptı. Biz böyle mutluyuz” cevabını verdi. Tuba Ünsal ise şu sıralar Amerika-Los Angeles’ta tatilde.

Bu Konu İle İlgili Haberler