Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan arasındaki vize konusuna ilişkin, "Türk iş adamları için 1 senelik müteaddit girişli vizeler 3 gün içinde verilecek. Türk turistler için bu tür vizeler 1 ay süreyle verilecek. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konuları olmaması gerekiyor. Aşama aşama bu konuya da geleceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Kardeş Türk topraklarında Özbekistan heyetine gösterilen saygı, itibar ve samimi misafirperverlik nedeniyle Erdoğan'a ve Türk hükümetine teşekkür eden Mirziyoyev, "Bu 20 senelik ara, gözlerimizden de zaten okunuyordur, birbirimizi nasıl özlediğimizi gösteriyor. Hiçbir şey telaffuz etmeden, gözlerimizden birbirimizi anlamakta olduğumuz zaten çok şeyi göstermektedir." diye konuştu.



Mirziyoyev, "Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetiyle yaptığımız temaslar, halklarımız arasında kadim dostluk ve kardeşlik geleneklerine uygun şekilde açık ve oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.



Ekonomik, siyasi, diplomatik, turizm ve kültürel alanda ikili ilişkilerin derin ve köklü müzakere edildiğini vurgulayan Mirziyoyev, birçok güncel ve uluslararası konuda Özbekistan ve Türkiye arasında benzer yaklaşımlar olduğunu söyledi.



Mirziyoyev, "Temasların sonunda geniş kapsamlı ilişkilerimizin, yeni ve stratejik bir aşamaya taşınmasına taban oluşturacak ortak bildiri imzalandı. Bu tarihi bir olaydır." dedi.



İki ülkenin bakanlık, kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çok sayıda anlaşmanın imzalandığını, yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantılarda da bazı anlaşmaların imzalanacağını belirten Mirziyoyev, şunları kaydetti:



"Türk girişimci ve uzmanlarının Özbekistan'a çekilmesi noktasında vize konularında kolaylık tesis edilmesi önem arz etmektedir. Bu konuya ilişkin, bizler bugünlerde ayrı bir karar kabul ettik. Türk iş adamları için 1 senelik müteaddit girişli vizeler 3 gün içinde verilecek. Türk turistler için bu tür vizeler 1 ay süreyle verilecek. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konuları olmaması gerekiyor. Aşama aşama bu konuya da geleceğiz."



Özbekistan ve Türkiye arasında ticari hacmin 9 ayda yüzde 29 arttığına dikkati çeken Mirziyoyev, bu artışın az olduğunu fakat artırılması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE YÜKSEK İTİBARA SAHİP BİR ÜLKE"

Mirziyoyev, yapılan görüşmeler sırasında güvenlik konularının da ele alındığını belirterek, "Özellikle Afganistan'da barış ve istikrar konusunda çeşitli mutabakatlara vardık ve bizim bu konudaki yaklaşımımıza Cumhurbaşkanı'ndan (Erdoğan) da destek gördüğümüz için teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Yapılan temaslar neticesinde Semerkant şehrinde İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi ve Taşkent'te İslam Araştırmaları Merkezi alt yapılarının tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyleyen Mirziyoyev, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni cihanda büyük siyasi, ekonomik ve askeri potansiyele, uluslararası platformda ise yüksek itibara sahip ülke olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin uluslararası alanda Özbekistan için güvenilir ortak olduğunun altını çizen Mirziyoyev, "Biz, kardeş halklarımızın refahı ve barışı yolunda geleneksel dostluğun, geniş ve uzun kapsamlı iş birliğinin her yönden geliştirilmesi için tüm olanakları ve gücümüzü seferber etmeye hazırız." diye konuştu.



Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi ziyaret için ülkesine davet eden Mirziyoyev, "Dünya halkları arasında kendine özgü yeri ve itibarı olan, çok şey görmüş kardeş Türkiye halkına samimi saygı ve itibarımı sunuyorum." dedi.



İki ülke arasında ekonomi, turizm, ticaret, hava yolu ulaşımı ve kara yolu taşımacılığı gibi birçok alanda mutabakat zaptı imzalandı.

özbekistan

vize