Füsun Saka, HT Cumartesi'de Comor Adası'nı kaleme aldı. Bir efsaneye göre, Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi Belkıs balayı için Büyük Comor Adası’na gitmiş. İşte o gün bugündür balayı adaları da olarak anılan Comor Takım Adaları Hint Okyanusu’nun ortasındaki tropikal cennetlerden biri. Yazıya klasik bir cümleyle başladığımızı düşünebilirsiniz ama bu adaları tanımlayan en doğru sözcük, gerçekten de cennet. Afrika’nın güney doğusunda, Madagaskar’ın kuzeybatısında yer alan, Comor Adaları’nın en belirgin özelliklerden biri de esinti yokken bile hissedebileceğiniz, o tatlı parfüm. Takım ada topluluğu; Büyük Comor, Anjouan, Mohéli ve Mayotte olmak üzere dört adadan oluşuyor. Kasım-mayıs arası sıcak ve yağışlı, haziran-ekim arası da serin ve kuru bir iklimin hüküm sürdüğü adalarda, ortalama sıcaklık 25 derece, yani hava hep limonata gibi ama siz yine de gitmek için yağış almayan zamanları tercih edin.

ISSIZ KUMSALLAR

Comor Adaları’nda denizi ve kumsalı kimseyle paylaşmak zorunda kalmayacağınız enfes koylar var. Mesela Büyük Comor’daki Beyaz Kum Plajı bunlardan biri. Ama bir mercan resifinin çevrelediği koya hafta sonu giderseniz, piknik yapan adalılarla karşılaşabilirsiniz.

GÖRMEDEN GELMEYİN

Alışveriş etmeseniz bile, Comor’un daracık sokaklarına kurulan kent pazarını mutlaka görün. Tam bir renk cümbüşü olan pazar yerinde; kocaman okyanus balıkları, kabuklu kabuksuz deniz canlıları, çeşit çeşit meyveler, kot pantolon, ucuz tişört ve incik boncuklar birbirine komşu tezgahlarda satılıyor...

ADANIN RENGARENK KADINLARI

Comor’un Adaları’nda, kadınlar doğanın renklerini giysilerinde taşıyor. Günün her saati, yüzlerine sandal ağacını, toz zerdeçal ve suyla karıştırarak bir maske yapıyorlar. Bu karışım onları güneşin zararlı etkilerinden ve böcek ısırıklarından koruyor, ciltlerini güzelleştiriyor.

GÜNDÜZ YEŞİL, GECE MAVİ GÖL

Artık aktif olmayan bir kraterin ağzında yer alan Tuz Gölü, günde iki kez renk değiştiriyor. Sabahları koyu yeşil olan göl, akşamları parlak mavi bir gece elbisesine bürünüyor adeta.

MAURİTİUS'TA HAVA ILIK, GECE KIRMIZI!

Ada halkı, temmuz ve ekim arasındaki zamanda gölün kahverengiye hatta beyaza bile döndüğünü söylüyor. Göl suyunun iyileştirici etkileri de varmış ama kıyıya inmek, epey zor, bizden söylemesi.

COMOR’DA YAŞAM RÜYA GİBİ

Comor Adaları’nı keşfetmek her şeyden önce ilginç bir serüven. Yemyeşil ormanların arasında uzanan daracık asfalt yollarda gezerken sonsuz yeşillikleri izleyebilir, karanfil, vanilya ve ylang ylang kokuları arasında okyanusun sesini dinleyebilirsiniz. Kokuları Comor Adaları’na sinen ylang-ylang, karanfil ve vanilyanın üretiminin merkezi Anjouan adlı ada.

KALBİM NİSYROS'DA KALDI!

Burada yaşayan halk da geçimini bu bitkilerin ve tropikal meyvelerin üretiminden sağlıyor. Comor’da adımınızı attığınız her yerde tropikal meyvelerden yiyebilirsiniz.

KRAL BALIĞI TADIN: Her türlü deniz ürünü... Okyanus balıklarının tadına bakalabilirsiniz. King fish (kral balığı), ada mutfağının gözdeleri arasında.

OTANTİK HEDİYELİKLER: Otantik masa örtüleri, giysiler, takılar ve yerli halkın el emeği sepetlerden alabilirsiniz.