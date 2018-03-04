İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki F. D., mide ameliyatı olan arkadaşını ziyarete gittiği binada, polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Misafirlikteyken kendini polis merkezinde bulan D., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada, 1.5 yıl sonra beraat etti.



DHA'nın haberine göre, adaletin yerini bulduğu söyleyen D., ancak bu süreçte annesinin üzüntüden kalp hastası olduğunu belirtti.



Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan F. D., 2016 yılının Eylül ayında birlikte çalıştığı ve mide ameliyatı olan arkadaşı R. K.'nın evine ziyarete gitti. Bu sırada polis, K.'nın ikinci katında oturduğu binanın zemin katına, uyuşturucu baskını düzenledi. Gürültü üzerine aşağıya inen D., polis tarafından zemin kattaki kişilerle birlikte gözaltına alındı.



Polis merkezine götürülen ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan D. ile diğer şüpheliler hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.



Yaklaşık 1.5 yıl süren davada tutuksuz yargılanan D. hakkında beraat kararı verildi.





"SİGARA DAHİ İÇMİYORUM"



Suçsuz olduğunun anlaşılmasından dolayı mutlu olduğu belirten D., "Birlikte hurdacılık yaptığım arkadaşım mide ameliyatı olduğu için ziyarete gitmiştim. Misafirlikteyken binanın zemin katına uyuşturucu baskını yapıldı. Ben de aşağıya inince gözaltına alındım. 1.5. yıl yargılandığım davadan beraat ettim. Adalet yerini buldu. Ben uyuşturucu değil sigara bile kullanmıyorum. Hurdacılık yaparak anneme bakıyorum. En büyük üzüntüm dava sürecinde annemin hastalanması" dedi.



"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"



D.'nin Avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtladıklarını belirterek, "Müvekkilim bir apartmanın zemin katına düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Oysaki müvekkilim ameliyat olan arkadaşını ziyarete gitmiş. Arkadaşının hastane raporlarını savcılığa sunduk. Orada serbest kaldı, ancak sonrasında 'uyuşturucu satışı yapmak' suçlamasıyla 1.5 yıl boyunca yargılandı. Suçsuzluğunu kanıtladık ve beraat etti. Ancak bu süreçte telafisi olmayan mağduriyetler yaşadı. Annesine hurdacılık yaparak bakıyor. Annesi kalp hastası oldu. Önümüzdeki günlerde açık kalp ameliyatı olacak. İlerleyen günlerde yaşanan mağduriyetlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacağız" diye konuştu.



Oğlunun durumuna üzüldüğü için hasta olduğu anlatan anne İ. E. ise "Oğlum 1.5 senedir yargılanıyor. Dava yüzünden hastalandım. Kalp ameliyatı olacağım. Yaşadığım acılara rağmen beraat ettiği için sevinçliyim" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER