Mısır alım fiyatları belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fakıbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mısır alım fiyatını duyurdu.

Mısır üreticilerinin bugüne kadar ürünlerini makul fiyatlardan sattığını hatırlatan Fakıbaba, ancak Güneydoğu'da hasadın yoğunluğu ile fiyatların gevşemeye başladığını gözlemlediklerini belirtti.

Fakıbaba, "Bu nedenle üretici kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla TMO üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldık. Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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TMO