Dün, Mısır Çarşısı’ndaki restorasyonun ardından ortaya çıkan eklenti tartışmasını gündeme taşımıştık. 354 yıllık çarşıda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl tamamladığı restorasyon sonucunda Yemişçiler tarafına eklenen bir dükkân özellikle sosyal medyada çok eleştiri almış, “Çarşıya kaçak kat mı çıkıldı” soruları sorulmuştu. Bu tartışma üzerine ulaştığımız Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, HT İstanbul’a şu açıklamayı yapmıştı: “Mısır Çarşısı’ndaki çalışmayı eski temellere, fotoğraflara ve planlara ulaştıktan sonra yaptık. Aslında böyle bir yer olduğunu fakat sonradan yıkıldığını gördük. Çarşıyı orijinal haline getirmek için dükkânı ekledik...”

KÖŞEDE BİR DÜKKÂN DAHA VARMIŞ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eklenen o dükkânın eski fotoğrafları ve planlarını HT İstanbul’la paylaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arşivinden çıkan 14 1. Teşrin (14 Ekim) 1945 tarihli bir fotoğrafın, geçen yılki restorasyon sırasında eklenen dükkânın yıkılma kareleri olduğu açıklandı. Eminönü Meydanı açılırken yıkıldığı belirtilen dükkân, 2013’te başlayan restorasyon çalışmaları sırasında yeniden yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı belgeler arasında 1928 tarihli kadastro planları da var. Bu planlarda görünen 62 numaralı dükkânın yeni eklenen yer olduğu açıklandı. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre; restorasyonda eklenen dükkânın yanında, köşede başka bir dükkân daha olduğu anlaşıldı. O dükkânın yapılması için de çalışma başlatılması düşünülüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mısır Çarşısı’nın restorasyonuyla ilgili şu detayları da paylaştı:

KORUMA KURULU ONAYI ALINDI

“İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2011 tarih ve 4748 sayılı kararı ile Mısır Çarşısı restorasyon projesi onaylanmıştır. Onaylı restorasyon projesinde Tahmis Sokak 384 ada 62 parselde yer alan 1940’lı yıllarda Eminönü meydanı açılırken yıkılan dükkânın yeniden yapılması onaylanmıştır. Bölgeyi gösteren 1928 tarihli ve 65 No’lu Kadastral paftada, 1904 tarihli 5 No’lu C. E. Goad Sigorta haritasında, 1940 tarihli 75 No’lu J. Pervititich haritasında söz konusu dükkân mevcuttur.

Aynı şekilde Mısır Çarşısı restorasyonu çalışmaları sırasında yapılan kazı çalışmalarında dükkâna ait duvar temelleri ortaya çıkmış ve yeni yapılan duvarlar bu temel baz alınarak yapılmıştır.”

1928 TARİHLİ KADASTRO PLANI

Çarşının Yemişçiler kısmına eklenen dükkânla ilgili tartışmalara yanıt veren Vakıflar Genel Müdürlüğü, yandaki 1928 tarihli kadastro planını paylaştı. Plandaki 62 numaralı dükkânın yeni eklenen yer olduğu açıklandı.

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