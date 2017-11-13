Mısır'da 14 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014'te İskenderiyye kentinde şiddet olaylarına karışmak, Adalet Bakanlığına bağlı 2 aracı ateşe vermek ve bir askerin ölümüne neden olmakla suçlanan 4'ü gıyaben yargılanan 41 kişinin duruşması görüldü.

AA'nın haberine göre, mahkemede 41 kişiden 14'ünün dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine karar verildi.

Davada nihai hükmün okunacağı karar duruşmasının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi alınamadı.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

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Mısır müftülüğü