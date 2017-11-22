Mısır'da 29 kişiye Türkiye´ye casusluk iddiası

Mısır Genel İstihbarat Servisi'nden yapılan bir soruşturmanın sonuçlarına göre, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in tekrar iktidara getirilmesi yönünde plan yapan 29 kişinin telefon görüşmeleri yapıp Türk istihbaratına bilgi aktardıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan kişilerin kara para aklama ve lisanssız olarak döviz ticareti yapmakla suçlandıkları belirtilirken şüphelilerin uyrukları açıklanmadı.



2012 yılında 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi, darbe ile devrilmiş Müslüman Kardeşlerden Muhammed Mursi cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Daha sonra ise Mursi yönetimi 2013 yılından askeri darbe ile devrilmiş iktidar Abdülfettah el Sisi´ye geçmişti.

Mısır´da Müslüman Kardeşler terör örgütü olarak ilan edilmiş ve bütün üyeleri tutuklanmıştı.



Türkiye'nin Mısır ile siyasi ilişkileri, 2013 yılının ortalarından bu yana, Mısır'ın seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler lideri olan Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle göreve gelmesinden sonra gerilmişti.