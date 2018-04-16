Mısır resmi ajansı MENA, “Terör örgütü DEAŞ” davasında mahkeme tarafından isimleri terör listesine alınan 299 sanığın avukatları tarafından yüksek mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiğini ve söz konusu kişilerin terör listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Yüksek Mahkemenin, söz konusu sanıkların başka bir Ceza Mahkemesi ve farklı bir yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmalarını da kararlaştırdığı bildirildi.

Kahire Ceza Mahkemesi 1 Haziran 2017'de 299 sanığın terör listesine alınmasını kararlaştırmış, sanıkların avukatı 15 Ağustos 2017’de karara itiraz etmişti.

Sanıklar terör örgütü DEAŞ’a üye olmak, Sina Yarımadası’nda ordu ve polise silahlı saldırılar düzenlemek ve ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanmıştı.

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