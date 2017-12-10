Mısır'da 3500 yıllık iki antik kral mezarı bulundu!

Mısır'ın güney bölgesindeki Luxor kentinde yaklaşık 3500 yıl öncesine ait iki mezar bulundu. Mısırlı yetkililer iki antik mezarın ülkenin sıkıntılı turizm sektörünü canlandırmaya yönelik çabalarına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.
Nil Nehri'nin batı kıyısı Mısır tarihinin farklı hanedanlıklarına genellikle soylulara ve devletin üst kademe yöneticilerine ait antik mezarlar ve tapınaklarıyla biliniyor.
Eski Eserler Bakanı Halid el-Anani "Gerçekten olağanüstü bir gün" dedi. "18. Hanedanlığın özel mezarları zaten biliniyordu, ancak bu iki mezara ilk kez giriliyor" dedi.
Al-Anani, 2011 ayaklanmasını takiben aşırılık yanlısı saldırılar ve siyasi kargaşa nedeniyle olumsuz etkilenen Mısır'ın turizm endüstrisini kısmen de olsa keşfedilen eserler ile canlandırmayı umduklarını ifade etti.
Bakanlık, mezarlardan birinin kerpiç ve taş duvarlarla çevrili bir avlusu olduğunu ve dört yan odaya ayrılan altı metre derinliğinde bir mezarlığı içerdiğini söyledi. Buranın içinde bulunan eserlerin çoğunlukla tahta tabut parçaları olduğu kaydedilirken, duvar yazıtları ve resimlerin, 18. Handenlıkta hüküm sürmüş iki firavun Kral II. Amenhotep ve Kral IV .Thutmose 'un hükümdarlığı dönemine ait olduğu ileri sürüldü.
Diğer mezarın dikdörtgen yapılı bir salona açılan beş kapısı ve mezarın kuzey ve güney taraflarında iki mezar boşluğu bulunuyor. Burada bulunan eserler arasında cenaze konileri, boyalı tahta cenaze maskeleri, kil taşlar, yaklaşık 450 heykelcik ve muhtemelen üst düzey bir yetkiliye ait olan keten ile sarılmış bir mumya var. Bakanlık, tavana oyulmuş kabartmaların Kral Thutmose ismini taşıdığını da açıkladı.
2017 yılının başından bu yana Eski Eserler Bakanlığı, aynı bölgede ve aynı hanedandan olan ve eski Mısır tanrısı Amun'a ithaf edilen kraliyet kuyumcularının mezarları da dahil olmak üzere, Mısır'ın çeşitli illerinde bir dizi keşif yaptı.
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