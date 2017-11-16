Mısır'da altın rengi maskeli mumya bulundu

Rus ve Mısırlı arkeologlar, Kahire'nin güneyinde, ahşap tabutun içerisinde bir mumya keşfetti.

Yapılan açıklamada Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Feyyum şehrinin yakınlarında bulunan mumyanın iyi korunmuş olduğu kaydedildi.

Greko-Roman Dönemi'nden kaldığı belirtilen lahitin içindeki mumyanın yüzü maske ile örtüldüğü belirtildi. Altın ve mavi renkteki maskenin, Mısır tanrılarından biri olan Khebr'i tasvir ettiği öğrenildi. Mumyanın göğüs kısmında ise tanrıça İsis'in resimlerinin olduğu aktarıldı.

Arkeologlar mumyanın iyi muhafaza edilmiş olmasına karşılık tahta lahitin oldukça kötü durumda olduğunu ve üzerindeki tasvirlerin zaman içinde kaybolduğunu da belirtti.

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