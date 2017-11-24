Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 54 ölü

- BBC

Mısır'da, Sina yarımadasının kuzeyindeki El Ariş kenti yakınlarında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi, resmi devlet ajansı MENA'ya göre en az 54 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri en az 75 de yaralı olduğunu söylüyorlar.

- EPA

Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.

Saldırı polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre Gazze sınırına yakın olan bölgenin yönetim merkezi El Ariş civarında, Cuma namazı kılındığı sırada, kalabalık bir camiye yöneldi.