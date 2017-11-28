Mısır'da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında silahlı çatışma: 11 ölü

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, İsmailiyye ilinin Cilbane bölgesinde silahlı kişilerin konuşlandığı ve eğitim sahası olarak kullandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.

AA'nın haberine göre; operasyon sırasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldürüldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır ordusu da bugün Kuzey Sina ilinde düzenlediği operasyonda silahlı 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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