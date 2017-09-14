Mısır'da üreticinin yüzü güldü

Çukurova'da, ağustos ayının ilk haftasında başlayan mısır hasadı tamamlandı.
Geçen yıl 6 milyon 400 bin ton olarak gerçekleşen Türkiye dane mısır üretiminde 1 milyon 86 bin 606 tonla birinci sırada yer alan Adana'da bu yıl da üreticilerin yüzü güldü.
Yaklaşık 1 milyon 50 bin ton alana ekilen mısırda bu sezon 1 milyon 200 bin ton civarında ürün alındı. Bu 2012'den itibaren kentte yakalanan en yüksek mısır üretim oranı oldu.
"BÖLGEMİZE OLUMLU BİR GİRDİ SAĞLAMAKTA"
Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye mısır üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’nın üretiminde birinci sırada olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde 6 milyon 400 bin ton mısır üretimi olduğunu anımsatan Tekin, Adana’daki mısır üretiminin ülke açısından önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.
Tekin, 2012'de 792 bin 289 dekar olan üretim alanının bu yıl 1 milyon 50 bin dekara yükseldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 milyon 200 bin ton civarında mısır üretimi gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Tohum ıslah çalışmaları ve üretimdeki teknolojilerin gelişmesiyle mısırın dekara olan rekoltesinin arttığını görüyoruz. Hem rekolte artışı hem de ekim alanının artmasıyla Adana’da mısır üretimi önemli bir seviyeye geldi. Bu da bölgemize olumlu bir girdi sağlamaktadır." diye konuştu.
Mısır hasadının Adana'da tamamlandığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Amacımız dengeli bir üretim yapmak. Adana mısır, ayçiçeği ve pamuk gibi ürünlerde Türkiye’de en önemli illerden birisi. Bu ürünler arasında dengeli bir üretime geçmeyi umuyoruz. Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler bu yönde. Biz mısır üretiminin bu noktada artık fazla ilerleyeceğini düşünmüyoruz. Bundan sonraki yıllarda pamuk, ayçiçeği ve soya gibi ürünlerin dengeli bir şekilde artacağını düşünüyoruz."
Tekin, mısırın kilogram fiyatının 70 ile 80 kuruş arasında satıldığını sözlerine ekledi.
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