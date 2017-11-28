Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı yükseldi

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın Ariş kentinde yer alan Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 309'a yükseldi.

AA'nın haberine göre; Mısır Başsavcılığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, camiyi hedef alan saldırıda 27'si çocuk 305 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti.

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