Mısır'da üç gün süren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oyların sayımına başlandı.

Devlet ajansı MENA ve Ahram'da yer alan haberlere göre, ilk sonuçlar mevcut Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi oyların yaklaşık yüzde 90'ını aldığını gösteriyor.

Seçimlere katılım oranı ise, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti İskenderiye'de seçimlere katılım oranı yüzde 38'de kalırken, Sisi İskenderiye'de kullanılan oyların yüzde 88'ini aldı.

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden olan Dekahliye'de ise katılım oranının yüzde 47, Sisi'nin aldığı oy oranının ise yüzde 85 olduğu belirtildi.

Garbiya şehrinde ise katılımın yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Sisi'nin seçimlerdeki tek rakibi Musa Mustafa Musa isimli adaydı. Muhalefet Musa'nın 'göstermelik bir aday' olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyordu.

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