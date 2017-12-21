Mısır'ın Feyyum ve Luksor kentlerinde bulunan üç tapınağa bu sabah antik dönemde "kış mevsiminin başlangıcı" olarak kabul edilen kış güneşi vurdu.

Karnak ve Hatşepsut tapınakları ile Karun Sarayı'na vuran kış mevsiminin başlangıcını haber veren güneş ışınları, aralarında yerli ve yabancı yetkililer ile turistlerin de bulunduğu pek çok kişi tarafından ilgiyle izlendi.

AA'nın haberine göre Feyyum'daki Karun Sarayı ile Luksor'daki Karnak Tapınağı'nda, 21 Aralık'ta "kış mevsiminin başlangıcı" olarak kabul edilen kış güneşinin vurması münasebetiyle etkinlikler düzenlendi. Kış güneşinin vurduğu Luksor kentinde yer alan ve Mısırlıların Der-il Bahari olarak da ifade ettiği Hatşepsut Tapınağı'nda da renkli görüntüler yaşandı.

İki kentte düzenlenen etkinliklere katılan yerel yöneticiler, yabancı ülkelerin misyon şefleri, turistler ve diğer davetliler yılda bir kez gerçekleşen bu olaya tanıklık etti.

Güneşin hareketleri dikkate alınarak ince astronomik hesaplarla inşa edilen tapınaklarda gerçekleşen ve antik dönemde kışın başlangıcını haber verdiğine inanılan bu olay, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ilgiyle izleniyor.