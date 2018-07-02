Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları, 3 gün boyunca kapalı kalan sınır kapısını yarından itibaren çift yönlü olarak yeniden açma kararı aldı.

Mısır tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır makamları, 18 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuş, daha sonra bu süreyi uzattığı açıklamaların yapmıştı. Sınır kapısı 29 Haziran'da 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.