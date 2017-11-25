Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı açmayı erteledi

Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, " Mısır yönetimi, Sina'da yaşanan güvenlik durumu nedeniyle Refah'ın açılışını ertelediğini tebliğ etti." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; Filistin Yönetimine bağlı Sivil İşler Genel İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Refah Sınır Kapısı'nı 25-26-27 Kasım tarihlerinde çift yönlü olarak açacağını bildirmişti.

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