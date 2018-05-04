Mısır'ın devlet organı olan el Ahram gazetesi haberinde Şukri'nin, " Suriye konusunda, mevcut güçlerin yerini Arap güçlerin alması bir ihtimaldir" dediği belirtildi. Gazeteye göre Şukri şöyle konuştu: "Bu öneri sadece medyada değil, devletlerin yetkilileri arasında da, bu fikirlerin Suriye'de istikrarın tesisine nasıl katkı yapabileceğinin düşünülmesi için tartışılıyor."

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