Mısır terör kurbanlarına ağlıyor: Camilerde gıyabi cenaze namazı, kiliselerde çan!

Mısır'ın Ariş kentinde yer alan Bi’r el-Abd ilçesindeki Ravda Camisi'ne yönelik gerçekleştirilen dünkü terör saldırısında hayatını kaybedenler için camilerde gıyabi cenaze namazı kılınırken, kiliselerde çan çalındı.

Mısır Vakıflar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, El-Ezher Cami başta olmak üzere ülkedeki camilerin tamamına yakınında bugün öğlen namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır Kıpti Hristiyan Ortodoks kiliselerinin tamamında ise bugün öğlen vaktinde çan çalındı. Kiliseden yapılan yazılı açıklamada, "Ravda camisi saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve yaralılara destek için çan çalınmıştır." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin dünkü terör saldırısının gerçekleştirildiği Ravda köyünde, hayatını kaybedenlerin anısına büyük bir anıt yapılmasını emrettiği kaydedildi.

Mısır Başsavcılığı bugün, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının, 27’si çocuk olmak üzere 305’e yükseldiğini, yaralıların ise 128 olduğunu duyurmuştu.