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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Mısır ile Uruguay, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor.

URUGUAY - MISIR

STAT: Ekaterinburg Arena

HAKEM: Björn Kuipers (Hollanda)

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

URUGUAY: Jose Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Bentancur, Nahitan Nandez, De Arrascaeta, Matias Vecino, Luis Suarez, Cavani

TEKNİK DİREKTÖR: Oscar Tabarez

MISIR: Shenawy- Ali Gabr, Hegazy, Ahmed Fathy, Mohamed Shafy, Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet, Mohsen, Warda

TEKNİK DİREKTÖR: Hector Cuper

HAZIRLIK MAÇINI URUGUAY KAZANDI

Daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı. Mısır ile Uruguay, 16 Ağustos 2006'da İskenderiye'de özel maçta karşılaştı. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Uruguay'a bu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Diego Godin ve 77. dakikada uzun bir süre Türkiye'de de forma giyen El Saka kendi kalesine attı.

URUGUAY 52. MAÇINDA

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek.

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

MISIR 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi.

İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü.

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

URUGUAY

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, hücum hattındaki Edinson Cavani-Luis Suarez ikilisine güveniyor.

Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Uruguay Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kariyerinin büyük bölümünü Güney Amerika'da geçiren, Avrupa'da ise Milan, Cagliari ve Oviedo'yu çalıştıran 71 yaşındaki Oscar Tabarez'in 2006'dan beri teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay, Güney Amerika eleme grubunda 9 takımla karşılaştı.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve grup ikincisi olarak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Teknik direktör Tabarez böylece 2011 Copa America'da şampiyonluğa taşıdığı Uruguay Milli Takımı ile 1990, 2010 ve 2014'ten sonra 4. defa Dünya Kupası'na gidecek.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay, formda golcüleriyle dikkati çekiyor.

Bu sezon 28 golle Fransa liginde gol krallığına ulaşan Paris Saint-Germain'in santraforu Edinson Cavani, 10 golle de Güney Amerika elemelerinin en skoreri oldu. Hücum hattındaki diğer bir yıldız oyuncu Luis Suarez ise İspanya liginde 25, elemelerde de 5 kez fileleri havalandırdı.

Kalesini Galatasaraylı Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay, Sampdoria'dan Lucas Torreira, Inter'den Matias Vecino, Juventus'tan Rodrigo Bentancur, Atletico Madrid'den Diego Godin ve Jose Maria Gimenez'i de kadrosunda barındırıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 12 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Uruguay, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkmayı başaramadı.

Dünya kupalarında 51 maç yapan Uruguay, bunlardan 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 19'unu ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 80 gol attı, kalesinde ise 71 gol gördü.

Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

MISIR

Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay ile A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Mısır Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Valencia ve Inter gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra 2011-2013 yıllarında da Orduspor'u çalıştıran Arjantinli Hector Cuper'in teknik direktörlüğünü yaptığı Mısır, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.

İki maçlık eleme usulü yapılan turda Çad ile eşleşen Mısır, deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini, evinde 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

E Grubu'nda Uganda, Gana ve Kongo ile mücadele eden "Firavunlar" lakaplı ekip, 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan topladı ve grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki 2 Dünya Kupası deneyiminde Abdulrahman Fevzi ve Hossam Hassan'ın akıllarda yer ettiği Mısır, bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Salah'a güveniyor.

Fakat UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlığı 3 hafta içinde atlatacağı açıklanan Salah'ın, Mısır'ın 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında takımdaki yerini alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, 5 golle de Afrika elemelerinin en skoreri oldu. Mısır, elemelerin 3. turunda Salah'ın gol attığı 4 maçı da kazandı.

Teknik direktör Cuper'in kadrosunda, Muhammed Elneny (Arsenal), Ramadan Sobhi (Stoke City), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ahmed Elmohamady'nin (Aston Villa) yanı sıra Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet de bulunuyor.

Mısırlı kaleci Essam al-Hadary de rekor için gün sayıyor. 45 yaşındaki al-Hadary, sahaya çıkması halinde "Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu" olacak. Rekoru, 43 yaşındayken Brezilya 2014'te oynayan Kolombiyalı file bekçisi Faryd Mondragon elinde tutuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1934'te düzenlenen 2. Dünya Kupası'nda Afrika kıtasını temsil eden ilk takım olan Mısır, sonraki turnuva tecrübesi için 1990'a kadar bekledi.

Turnuva tarihinde galibiyeti bulunmayan Mısır'ın ilk golü, 1934'te 4-2 yenildikleri Macaristan'a karşı Abdulrahman Fevzi'den geldi. "Firavunlar", ilk puanını ise 1990'da Hollanda ile 1-1 berabere kalarak aldı.

Dünya kupalarında 4 maç yapan Mısır, bu maçlardan 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Mısır, Dünya Kupası tarihi boyunca 3 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

Mısır'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1990 - Grup aşaması