Mısır’da alışılmadık bir casusluk soruşturması yürütülüyor

Mısır’da tuhaf ve alışılmadık bir casusluk soruşturması yürütülüyor. Mısır Devlet Ajansı MENA’nın geçtiği ve Sisi rejimine yakın gazetelerde aynı anda servis edilen haberlerde; Mısır vatandaşı oldukları ileri sürülen 29 kişinin ve işyerlerinde; uluslararası görüşmelerde kullanılan cihazlar, elektromanyetik dalga alıcı/vericileri, yüksek hızlı bilgi akışı sağlayan nano istasyonu, cihazların uzaktan kontrolünü sağlayan programlar yüklü bilgisayarlar, mikro boyutlarda teknik casusluk malzemeleri ele geçirildiği, 16 kişinin mal varlıklarının dondurulduğu belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Türkiye’yi yakından ilgilendiren, dayanağı olmayan suçlamaların yer aldığı bu iddialarla ilgili şu bilgilere ve değerlendirmelere ulaştım: Gizlilik kararı alınan soruşturma hakkında Mısır makamlarınca herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Genel görüntü ise soruşturmanın Türkiye ile gerilimi artırmak amacıyla suni olarak türetildiğine dair işaretler içeriyor. Sisi rejiminin, Katar krizi ve Ortadoğu’daki güncel siyasi ortamdan kendi lehine çıkar sağlamak amacıyla böyle bir davayı gündeme getirdiği, Türkiye’yi iç ve dış kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmayı hedeflediği çıkarımı yanlış olmaz. Gözaltına alınanların hepsi Mısır vatandaşı olan, genç yaşlarda ve genel olarak özel sektörde iletişim firmalarında çalışanlardan oluşuyor. Mısır şu ana kadar Türk vatandaşı ve Türkiye’de ikâmet eden Mısırlılara ait bir isim de telaffuz etmedi. Daha önemlisi gözaltına alınanlar hakkında Türk makamlarına herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Türkiye’deki Müslüman Kardeşler’in bu dava kapsamında istismar edilebilecek bir çalışması bulunmuyor. Tutuklulara bakıldığında çoğunluğu Müslüman Kardeşler üyesi değil ve aralarında Hıristiyanlar da yer alıyor. Sonuç olarak; darbe sonrasında güçlenen Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın gerisinde kalan Mısır İstihbaratı, bu ceza davasını istismar ederek itibar sağlamaya, reklam yapmaya çalışıyor. Ayrıca Mısır güvenlik ve istihbarat birimleri, Mısır yargısının zayıf konumundan istifade ederek bu tür davalar açabiliyor.

CEZA DAVASINDAN TÜRKİYE ALEYHİNE DOSYA TÜRETİLDİ

Soruşturmanın , “fazla kar elde etmek için illegal yollardan uluslararası telefon görüşmelerinin aktarılması” konulu ceza davasından türetildiği anlaşılıyor. Mısır merkezli Smart adlı firma yasalara aykırı olarak, Mısır Telekom Şirketi tekeline rağmen Mısırlılara, uluslararası telefon görüşmelerini ucuz tarifelerle aktarma hizmeti sunuyor. Smart firmasının sahipleri ve bazı şirket çalışanları Ekim 2017’de ceza davası kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Müslüman Kardeşler’le bağlantılı bazı kişilere rastlanması nedeniyle konu suiistimal edilirken; Mısır Türkiye’yi de dahil ederek soruşturmayı siyasallaştırıyor. Medyaya dağıtılan fotoğraflar arasında Smart firmasının İstanbul’daki ofisine ait olduğu belirtilen bir binanın fotoğraflı da yer alıyor; delil üretilmeye çalışılıyor.

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