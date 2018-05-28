Erişim engeline konu olan Innocence of Muslim (Müslümanların Masumiyeti) isimli kısa film, İslam inancının kutsallarına hakaret ettiği gerekçesiyle 2013 yılında Mısır’da yasaklanmak istenmiş ancak hukuki süreç 5 yıl boyunca sürüncemede kalmıştı.

YOUTUBE MUSİC KULLANIMA SUNULDU!

Henüz uygulanmaya başlanmayan engelleme kararı, 2013 yılındakinin aksine geri döndürülemez nitelikte. Ancak yasaklama kararı istenen etkiyi yapmak için bir hayli geç kalmışa görünüyor.

Aradan geçen 6 yılda kamuoyunun kısa filme duyduğu öfke dindi ve YouTube o günden bu yana nefret içerikli videoları ele alma şeklinde büyük değişiklikler yaptı. Ancak tüm bunlar, Mısırlı internet kullanıcılarının bir ay boyunca YouTube’a erişemeyecekleri gerçeğini değiştirmiyor.

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